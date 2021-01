President Loekasjenko weigert WK ijshockey op te geven: ‘Wij zijn er klaar voor’

Wit-Rusland is samen met Letland aangewezen als gastland voor het WK ijshockey. Het toernooi is gepland van 21 mei tot en met 6 juni. Vanwege de politieke onrust in het land is er veel verzet tegen het houden van de eindronde in Wit-Rusland. Onder anderen 44 leden van het Europees Parlement ondertekenden een brief waarin de internationale ijshockeybond IIHF werd opgeroepen om Wit-Rusland de organisatie van het WK te ontnemen.



,,Een wrede dictator en zelfbenoemd ijshockeyfan, die alle morele principes die jullie federatie zo na aan het hart liggen overtreedt”, schreven de Europarlementariërs over Loekasjenko, die sinds een betwiste overwinning bij de verkiezingen op 9 augustus vreedzame protesten van de bevolking vaak met harde hand laat neerslaan, met doden en gewonden tot gevolg.