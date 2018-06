Primeur bij FBK Games: de digitale haas

Door Arjan Schouten



Een heuse primeur, bij de FBK Games in Hengelo. Nooit eerder gebruikt tijdens een officiële atletiekwedstrijd, maar vandaag is de vuurdoop van het WaveLight-systeem in Nederland.



Het concept is zo simpel als maar zijn kan. Lampjes langs de 400 meter-baan flikkeren met de atleten mee langs de rand van de piste in het gewenste tempo waar de ‘hazen’ (tempomakers) zich aan moeten houden. Ook kan het tempo van de lampjes bijvoorbeeld ingeprogrameerd worden op een Nederlands record of wereldrecord, om het publiek in één oogopslag te kunnen tonen wat de race statistisch waard is en hoe snel er nu werkelijk gelopen wordt.