Quartararo neemt met zege in Portugal leiding in MotoGP

De Franse motorcoureur Fabio Quartararo heeft met een overwinning in de Grote Prijs van Portugal de leiding genomen in het WK-klassement in de MotoGP.

De 21-jarige coureur van Yamaha was een klasse apart op het circuit van Portimão. Quartararo nam de eerste plaats in de WK-stand over van Johann Zarco, die zes rondes voor het einde onderuit ging. Even daarvoor was ook al de Spanjaard Alex Rins onderuit gegleden terwijl hij vlak achter Quartararo op de tweede plek lag.

De Fransman boekte zijn tweede zege van het seizoen. Hij zegevierde begin deze maand ook bij de tweede race op het circuit van Doha in Qatar. Quartararo gaat na drie GP’s aan kop in het klassement met 61 punten.

Volledig scherm Fabio Quartararo. © AFP

Marc Márquez kwam bij zijn rentree in de MotoGP na bijna een jaar afwezigheid vanwege een gecompliceerde armbreuk als zevende over de finish. De Spanjaard, zesvoudig wereldkampioen in de koningsklasse, rukte na de start even op naar de derde plaats, maar zakte daarna terug.

In de Moto3 boekte de 16-jarige Spanjaard Pedro Acosta zijn tweede overwinning op rij. De KTM-coureur wist de Italiaan Dennis Foggia op het laatste rechte stuk net achter zich te houden. Acosta en Foggia raasden zij aan zij over de streep. De Spanjaard werd tweede en eerste bij de GP’s in Qatar en heeft nu in de WK-stand al 31 punten voorsprong op de nummer 2, zijn landgenoot Jaume Masiá.

Volledig scherm Leopard Racing (rechts). © EPA