Quartararo wint GP van Doha, Bendsneyder in de punten in Moto2

Moto2Fabio Quartararo heeft de overwinning gegrepen in de Grote Prijs van Doha in de MotoGP. De Yamaha-coureur passeerde in de tweede race van het seizoen met nog vier ronden te gaan de verrassende leider Jorge Martín uit Spanje en hield de koppositie vast. Johann Zarco finishte op de Ducati als tweede voor zijn ploeggenoot Martín bij Pramac Racing.

Martín, die dit seizoen debuteert in de koningsklasse, was zaterdag verrassend de snelste in de kwalificatie op het Losail International Circuit. Hij leidde ook een groot deel van de tweede race op het circuit in Doha, met zijn ploeggenoot Zarco achter hem. In de slotfase rukten de Yamaha-coureurs op en pakte Quartararo de leiding. De Fransman reed vervolgens naar zijn vierde overwinning in de MotoGP.

Quartararo’s ploeggenoot Maverick Viñales, die vorige week de eerste race had gewonnen, eindigde na enkele fouten als vijfde. De Fransman Zarco heeft met zijn twee tweede plaatsen de leiding in het WK.Bo Bendsneyder is ook in de tweede race van het seizoen in de Moto2, de Grote Prijs van Doha, in de punten geëindigd. De 22-jarige Rotterdammer finishte in de tweede race op het Losail International Circuit als twaalfde. Na de 7 punten van vorige week pakte hij er nu 4.

Bendsneyder in de punten

De zege in de Moto2 ging naar Sam Lowes, die een week eerder ook al had gewonnen. De Brit bleef de Australiër Remy Gardner nipt voor. De Spanjaard Raúl Fernández werd derde.



Bendsneyder, die rijdt voor het Pertamina Mandalika SAG Team, kon zijn derde plaats in de kwalificatie van een week eerder geen vervolg geven en startte vanaf de vijftiende plaats. Bij de start en in de eerste ronde schoof hij op naar de elfde plaats, maar daarna zakte hij weer terug tot plek 16. Doordat talloze coureurs onderuit gingen, schoof de Rotterdammer weer op naar positie 12.

Volledig scherm Bo Bendsneyder (64). © AFP