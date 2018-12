Raptors weten weer wat winnen is na inzinking

Kawhi Leonard leidde de Raptors met 27 punten naar de zege. Pascal Siakam was goed voor twintig punten voor de ploeg die bovenin meedraait in de Eastern Conference. Toronto herstelde zich van de zware nederlagen van enkele dagen eerder bij Orlando Magic en Philadelphia 76'ers de week ervoor.



Los Angeles Lakers heeft voor het eerst in drie wedstrijden zonder sterspeler LeBron James gewonnen. In eigen huis werden de Sacramento Kings verslagen met 121-114. James viel in het duel tegen landskampioen Golden State Warriors op eerste kerstdag uit met een liesblessure. Zijn gemis werd tegen de Kings opgevangen door Kantavious Caldwell-Pope, die 26 punten scoorde, en Brandon Ingram,die goed was voor 21 punten.