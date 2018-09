Rea grijpt wereldtitel Superbike met zege op Magny-Cours

De Noord-Ierse Kawasaki-coureur is met nog een race in Frankrijk en nog twee andere raceweekenden te gaan niet meer in te halen. Michael van der Mark eindigde als zevende. De 25-jarige Nederlander staat derde in het WK-klassement.



Rea was in de vorige drie raceweekenden de winnaar in beide races. Met de 25 punten van de race op Magny-Cours is hij op 445 punten gekomen. Zijn landgenoot Chaz Davies die als vijfde finishte, staat tweede met 315 punten. Van der Mark heeft 293 punten.



Voor de 31-jarige Rea is het de vierde titel op rij in het WK Superbike. Vorig jaar verzekerde hij zich ook al voortijdig van de titel door de zege in de eerste race op Magny-Cours.