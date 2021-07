Rea klasse apart in WK Superbike op circuit Assen

‘Greek Freak’ loodst Milwaukee Bucks na fraaie inhaalrace naar eerste NBA-titel in 50 jaar

21 juli De basketballers van de Milwaukee Bucks zijn na vijftig jaar weer de beste van de NBA. De ploeg rond de Grieks- Nigeriaanse sterspeler én uitblinker Giannis Antetokounmpo, die zijn bijnaam Greek Freak alle eer aandeed met vijftig (!) punten, was in de zesde wedstrijd in het in het eigen Fiserv Forum te sterk voor Phoenix Suns (105-98).