Record voor Delmée na zege in Pro League, veerkrachtige hockeysters kloppen Duitsland

Femke Bol zet zegereeks in Diamond League voort in Rome

Femke Bol heeft haar eerste optreden van dit jaar in de Diamond League meteen gevierd met een zege. De Amersfoortse atlete was op het Golden Gala Pietro Mennea in Rome veruit de snelste op de 400 meter horden. Ze won in 53,02, een tijd die ruim onder de 53,94 lag waarmee ze afgelopen zondag zegevierde op de FBK Games in Hengelo.

9 juni