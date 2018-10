Red Sox vernedert Yankees in eigen huis

Herlings en Coldenhoff eindigen met Oranje als derde in Motorcross of Nations

7 oktober Nederland is als derde geëindigd in de Motorcross of Nations in de Verenigde Staten. De Nederlandse ploeg met Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen kon door het uitvallen van Vlaanderen in de eerste twee manches een grote achterstand niet meer goedmaken. De zege ging voor de vijfde keer op rij naar Frankrijk met 35 punten, Italië werd tweede met 37 punten.