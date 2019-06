Reed en Garcia grootste uitdagers van Luiten op 100ste KLM Open

Door Ralph Blijlevens



Reed, een 28-jarige Amerikaan, staat momenteel op een 28ste plaats op de wereldranking. Dat is twee plekken boven die van de 39-jarige Spaanse golfer Garcia. Beiden zijn oud-winnaar van The Masters, het befaamde golftoernooi in het Amerikaanse Augusta. Garcia won er in 2017, Reed lukte dat vorig jaar. ,,Twee topspelers’’, aldus Luiten over zijn belangrijkste concurrenten tijdens een van de oudste golftoernooien op de Europese Tour.



Luiten, die vorig jaar na een polsoperatie niet op tijd hersteld was voor deelname aan het KLM Open, kent met name de Spanjaard erg goed. ,,We speelden tegen elkaar in de slotronde van het Valderrama Masters in 2017. Hij had een slag minder nodig en won voor mij het toernooi’’, aldus Luiten, die uitkijkt naar een nieuwe confrontatie met de Spaanse topgolfer op de achttien banen van The International.