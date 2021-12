Richard Verschoor vervangt Enzo Fittipaldi in Formule 2

Tweekoppig Monster De Rooy gered van de schroot­hoop en begint aan tweede Dakar-le­ven

De truck leek voorbestemd voor de oudijzerboer. Het Tweekoppig Monster stond jaren weg te roesten in een hoekje van het bedrijfsterrein van transportbedrijf De Rooy in Son. In de komende Dakar Classic is het een van de blikvangers.

4 december