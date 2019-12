Rico Verhoeven: Dit wordt een knalwedstrijd, ik verwacht vuurwerk

Stijging van 13,1 procent Meer dopingza­ken in mondiale sport

8:11 Het aantal op doping betrapte sporters is in 2017 wereldwijd gestegen tot 1804. Dat is 13,1 procent hoger dan in het jaar ervoor, meldt het mondiale antidopingbureau WADA in het vijfde jaaroverzicht van de organisatie. In Italië werden in 2017 de meeste overtredingen van de dopingregels vastgesteld (171), gevolgd door Frankrijk (128) en Verenigde Staten (103). De boosdoeners waren actief in 93 sportdisciplines en afkomstig uit in totaal 114 landen.