Rinus ‘VeeKay’ klaar voor zijn debuut: ‘Indycar veel gaver dan F1’

Natuurlijk heb ook ik altijd gedroomd van Formule 1. Maar toen ik in 2015 op uitnodiging mijn eerste test deed in Amerika, wist ik het meteen. Ik was net 15 jaar en zag wat voor wereld daar voor me open lag. Win je een opstapklasse dan krijg je een groot deel van het budget voor het volgende seizoen, zo werkt het hier. Blijf je winnen dan kom je er uiteindelijk wel, wat deze route naar de top veel goedkoper maakt dan die in Formule 1. Alles op dat pad is op zijn plek gevallen, ook omdat ik een plan en een doel had, samen met mijn ouders. Ik weet niet of ik Formule 1 ook had kunnen halen. Maar win je op de route naar de Indycar, dan krijg je sowieso kansen. Op weg naar de Formule 1 kun je wel heel goed zijn, maar dan nog verlies je mogelijk je stoeltje omdat er iemand veel geld neerlegt.