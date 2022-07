Rinus ‘Veekay’ laat zich weer zien: vierde in Indy 200 op Mid-Ohio

Van Kalmthout kwam na tachtig rondjes ruim 11 seconden later over de finish dan de Nieuw-Zeelandse winnaar Scott McLaughlin. De Spanjaard Alex Palou eindigde als tweede en de Australiër Will Power werd derde.

Veekay kon een goed resultaat goed gebruiken na drie tegenvallende races. Hij viel uit in de Indy 500 en de race in Detroit en eindigde in Road America als zeventiende. Hij bleef ondanks de vierde plaats in Lexington op de veertiende plaats staan in het kampioenschap. De Zweed Marcus Ericsson, die als zesde eindigde in de Indy 200, is de leider.