Robert-Jan Derksen: Tiger Woods is groter dan de sport

Niemand, zegt Derksen, heeft het nog over de schandalen rond Woods. Hij raakte verslaafd aan drank, drugs en seks en kwam met de politie in aanraking. ,,Natuurlijk, dat wordt nooit helemaal vergeten. Het is een zwarte bladzijde in zijn carrière, maar die wordt snel omgeslagen. De mensen hebben het geaccepteerd, ook omdat wat hij op de golfbaan laat zien zo mooi is.” Alle trammelant heeft zijn status niet aangetast, denkt Derksen. ,,Het valt niet goed te praten, maar ik kan me wel voorstellen dat zoiets gebeurt. De man heeft geen leven gehad. Ik speelde ooit in Sjanghai, waar Woods ook was. Een andere golfer wilde die avond met hem naar de film. Is goed, zei Tiger, maar dan moet ik wel even de hele bioscoop afhuren. Hij werd gewoon geleefd. Zijn vader heeft hem gedrild, dat heeft van hem een goede golfer gemaakt, maar over het leven heeft hij misschien te weinig geleerd. Hij heeft excuses gemaakt, is diep door het stof gegaan, en voor een family man past een echtscheiding niet in het perfecte plaatje.”