Rolstoeltennissers veroveren bij Paralympische Spelen goud in het dubbelspel

Paralympische Spelen Vlaggendra­ger Jetze Plat heeft een ongekende missie: drie keer goud in vier dagen

24 augustus Jetze Plat staat voor een zware missie. Hij wil in vier dagen tijd drie keer paralympisch goud veroveren. ,,Dat is zeker niet onmogelijk. Ik sta er goed voor”, zegt de 30-jarige atleet, die op de Paralympische Spelen in Tokio achtereenvolgens de triatlon, de tijdrit in het handbiken en de wegrace in het handbiken afwerkt. Hij is op alle drie die onderdelen de wereldkampioen.