Rolstoeltennisster De Groot bezorgt Nederland 23ste gouden medaille op Paralympische Spelen

In mestsilo omgekomen man in Best is Dakar-cou­reur Ton van Genugten (38)

27 augustus BEST - De man die donderdag aan het begin van de avond om het leven kwam bij een bedrijfsongeval in Best is Ton van Genugten (38). De trucker uit Eersel deed meerdere keren mee aan de Dakar Rally en was directeur van het bedrijf TonTrans.