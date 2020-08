Ronnie O’Sullivan breekt snelheidsrecord op WK snooker

Ronnie O’Sullivan heeft zijn bijnaam ‘The Rocket’ weer eens eer aangedaan. De vijfvoudig wereldkampioen boekte op het WK in Sheffield de snelste zege ooit. In 1 uur en 48 minuten was de Engelsman in de eerste ronde klaar met de Thai Thepchaiya Un-Nooh. Hij gunde zijn tegenstander alsnog één frame: 10-1.

O’Sullivan verpulverde het vorige record, dat op naam stond van Shaun Murphy, die vorig jaar de Chinees Luo Honghao in 2 uur en 29 minuten met 10-0 van de biljarttafel speelde. Hij nam gemiddeld 14 seconden bedenktijd voor een stoot, ongewoon weinig in het snooker. “Thai Rocket” Un-Nooh was met 18.6 ook nog behoorlijk snel. De gemiddelde snookerspeler neemt per stoot zo’n 23,5 seconden de tijd.

,,Un-Nooh maakte wat foutjes. Hij miste wat ballen, die hij normaal nooit zou missen. Het bewijst dat deze plaats, zelfs zonder publiek, iets met je doet”, reageerde O’Sullivan. Hoewel ‘The Rocket’ de publiekslieveling en entertainer bij uitstek is, geniet hij wel van de rust in het ‘Theatre of Dreams’. ,,Het neemt toch heel wat druk van je schouders. Ik hoef niet aan de verwachtingen van het publiek te voldoen, het geeft me een beetje een vakantiegevoel.”

De 44-jarige O'Sullivan had op het WK in The Crucible al een paar snelheidsrecords op zijn naam staan. In 1996 speelde hij er de snelste wedstrijd in een best-of-25 frames. Toen versloeg hij de Maltees Tony Drago in 2 uur en 47 minuten met 13-4. Zijn meest tot de verbeelding sprekende snelheidsrecord dateert van het WK van 1997, toen hij amper vijf minuten en acht seconden nodig had voor een 147 maximumbreak.