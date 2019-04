Ronnie The Rocket is wilde haren kwijt: ‘Ik een bad boy? Vind ik niet’

EuroHockey Cup deceptie voor hockey­sters Den Bosch

22 april Voor de hockeysters van Den Bosch is de EuroHockey Club Cup uitgedraaid op een teleurstelling. De club die voor het eerst sinds 21 jaar de finale van het EK voor clubteams miste, verloor de strijd om de derde plek. Het Duitse Alster was met 2-1 te sterk in Amstelveen.