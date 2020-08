Rossi ontsnapt aan horrorongeluk als motor voor zijn hoofd langs vliegt

De race op Spielberg, het snelste circuit van de kalender in de koningsklasse van de motorsport, was acht rondes oud toen Morbidelli en Zarco in het middenveld met elkaar botsten. Beide coureurs kwamen pas verderop stil te liggen op de grond en er moest een brancard aan te pas komen, maar zowel de Italiaan als de Fransman zijn bij bewustzijn volgens de wedstrijdleiding.



Ook de motoren schoten door en daar ondervond Valentino Rossi bijna op gruwelijke wijze de gevolgen van. De Yamaha van Morbidelli vloog wonderwel precies tussen zijn landgenoot en Maverick Viñales door. Ook racelegende Rossi zelf was zichtbaar bewust van waar hij zojuist aan was ontsnapt. Desondanks stapte ‘The Doctor’ bij de hervatting van de race toch weer op zijn motor.