Roy Hoornweg gaat wereldrecord op de marathon aanvallen, zonder een meter vooruit te komen!

Mark Dekker heeft zo zijn eigen stijl; wie weet klinkt binnenkort het MOP-overwin­nings­lied

Waar gaat het naartoe, komend seizoen met MOP? De Vughtse hockeyvrouwen hadden het afgelopen jaar niet altijd even gemakkelijk in de promotieklasse, het een na hoogste landelijke niveau. Maar... nieuwe ronde nieuwe kansen. Bovendien heeft een wisseling van de ‘wacht’ plaatsgevonden. Trainer-coach Roeland de Laat heeft het stokje overgedragen aan Mark Dekker die afkomstig is van streekgenoot Were Di. Hé, da’s een ouwe bekende van MOP...

9 september