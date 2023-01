Rugby-international Inge van der Velden (30) overleden aan kanker

Janus van Kasteren zet grote stap richting eindzege Dakar Rally, Sébastien Loeb boekt vijfde etappezege op rij

Janus van Kasteren heeft een grote stap gezet richting de eindzege in de Dakar Rally. De 36-jarige Nederlandse trucker won met overmacht de twaalfde etappe. Van Kasteren pakte in de klassementsproef over 185 kilometer ongeveer een half uur tijdwinst op zijn concurrent Martin van den Brink, die juist een dag eerder met winst van de elfde etappe zijn achterstand in het klassement had teruggebracht tot iets meer dan een minuut.

