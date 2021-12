Rugpijn blijft Van der Poel achtervolgen: wereldkampioen schrapt crossen van Loenhout en Hulst

Samenvatting Vierde wereldti­tel voor handbal­sters Noorwegen

De Noorse handbalsters zijn in het Spaanse Granollers voor de vierde keer wereldkampioen geworden. Noorwegen versloeg in de finale Frankrijk met 29-22 en werd zo de opvolger van Nederland. De titelverdediger, die twee jaar geleden het WK in Japan won, miste na een nederlaag tegen Noorwegen in de groepsfase een plaats in de kwartfinales.

19 december