Ruiters hebben alle begrip voor afgelasting Indoor Brabant: ‘Het is een heel eng virus’

De Nederlandse spring- en dressuurtop had maanden toegeleefd naar The Dutch Masters - Indoor Brabant in Den Bosch. Eindelijk zou er van 12 tot 14 maart weer een grote wedstrijd plaatsvinden. Maar door de uitbraak van het zeer besmettelijke rhinopneumonie-virus in diverse Europese landen gaat er net als vorig jaar een dikke streep door het paardensportevenement.

Vorig jaar moest de organisatie een uur voor de openingswedstrijd de stekker eruit trekken vanwege het oprukkende coronavirus. Nu is het rhinopneumonie-virus de boosdoener. Een hard gelag voor organisatie en ruiters.

Verschrikkelijk

Drievoudig Nederlands kampioen springen Leopold van Asten noemt de afgelasting vooral voor de organisatie ‘verschrikkelijk’. ,,Maar het is de enige juiste beslissing van de FEI (wereldpaardensportbond, red.). ,,Je moet alle risico’s uitsluiten. Wat er in Valencia gaande is, wil je niet meemaken’, doelt Van Asten op de uitbraak van het virus tijdens een topsportevenement in de Spaanse plaats.

The Dutch Masters zou dit jaar zeer beperkt van omvang zijn met alleen wereldtoppers uit de springs- en dressuursport. Van Asten: ,,De paarden komen uit heel Europa naar Den Bosch en kunnen altijd iets onder de leden hebben. Hoe zuur het ook is, het kon niet anders.”

Volledig scherm Leopold van Asten won in 2019 voor de derde keer in zijn loopbaan het NK springen. Hij is nog altijd regerend Nederlands kampioen. © Jean Pierre Reijnen

Tokio

Zelf had de springruiter uit Duizel zich al wekenlang voorbereid op het evenement in de Brabanthallen in Den Bosch. ,,Ik had weer iets om naartoe te werken. Alles liep naar wens met mijn toppaard Miss Untouchable. En dan gebeurt dit... dat is niet fijn”, zegt Van Asten met gevoel voor understatement.

Voor de regerend Nederlands kampioen zijn de Olympische Spelen in Tokio op dit moment ver weg. Van Asten is met Miss Untouchable opgenomen in het B-kader van de paardensportbond en wilde met goede prestaties promoveren naar het A-kader (olympisch kader) om zodoende in aanmerking te kunnen komen voor een olympisch ticket. ,,Als er geen wedstrijden zijn, kan ik me niet laten zien. Maar goed, dit is overmacht. Voor nu is het belangrijk om mijn paarden fit te houden zodat ik straks weer lekker aan de gang kan. Ik blijf rustig en positief. De zon schijnt en ik ben lekker aan het trainen.”

Marlies van Baalen

Dressuuramazone Marlies van Baalen stelt net als Van Asten dat afgelasting van Indoor Brabant de enige juiste optie was. ,,Ik snap het heel goed. Het rhinopneumonie-virus is een heel eng virus, zeker als er sprake is van de neurologische vorm dat het zenuwstelsel aantast”, vertelt de amazone uit Brakel.

Van Baalen had volgende week eindelijk weer haar opwachting mogen maken tussen de wereldtoppers van de dressuursport in haar geboorteplaats Den Bosch. ,,Voor mezelf vind ik het veel minder erg dat het niet doorgaat dan voor de organisatie. Die heeft er alles aan gedaan om een veilig concours te laten plaatsvinden. Alles was geweldig geregeld, echt zo zonde.”

Volledig scherm Marlies van Baalen op archiefbeeld © Ruben Oreel

,,Ik laat mijn paarden voorlopig thuis tot het weer veilig is in Europa. De gezondheid van de dieren staat voorop. Onze paarden zijn gelukkig wel ingeënt tegen het rhinopneumonie-virus. Ze kunnen dan nog wel ziek worden, maar in mindere mate.”