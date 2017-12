Russische klokkenluider Rodsjenkov doet nieuwe onthulling

ODC pakt winst in laatste seconden

15:18 In de hoofdklasse korfbal in de zaal heeft zondagmiddag ODC uit Ommel/Heusden met 11-12 gewonnen van KV Rooi. De thuisploeg uit Sint Oedenrode had vanaf het begin van de wedstrijd een voorsprong, die ze niet meer leken weg te geven.