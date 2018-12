Russische sportminister belooft medewerking bij dopingtesten

Biatleet Sjipoelin kondigt vertrek aan

25 december De Russische biatleet Anton Sjipoelin komt zaterdag voor het laatst in actie. De olympisch kampioen van 2014 op de estafette beëindigt zijn loopbaan na teamwedstrijden in het stadion van Schalke 04 in Gelsenkirchen. ,,Daarna is het afgelopen. Ik heb daar goed over nagedacht", zegt hij.