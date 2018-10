San Antonio Spurs dankzij DeRozan weer te sterk voor Lakers

Biles is Wevers de baas in kwalifica­ties

27 oktober Sanne Wevers maakte zaterdag op de eerste dag van de kwalificaties bij de WK in Doha indruk met een vooral zeer net geturnde balkoefening. Haar 14,033 was nadat de vierde van elf subdivisies was afgerond veruit de hoogste score. Tot de Amerikaanse turnsters de Aspire Dome betraden. Met viervoudig olympisch kampioene Simone Biles, de wereldkampioene van 2015 op het evenwichtstoestel, die na de Spelen een kleine twee jaar rust nam.