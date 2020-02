‘San Marco’ als squasher eerder een Van Aerle

Ethiopisch hardloopta­lent overleden op 22-jarige leeftijd

5 februari Het Ethiopische hardlooptalent Abadi Hadis is op 22-jarige leeftijd overleden. De mondiale bond World Athletics maakte melding van het overlijden, maar gaf geen doodsoorzaak. Volgens de Spaanse sportkrant AS had hij al langere tijd gezondheidsproblemen en is hij gestorven in een ziekenhuis.