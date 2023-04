Sanne en Vincent Wevers bij EK terug op internationaal podium: ‘Jullie kunnen weer over de sport schrijven’

Veel meer oud-turn­sters hebben recht op compensa­tie na aangedaan onrecht

Grensoverschrijdend gedrag van met name turntrainers kost gymnastiekbond KNGU en sportkoepel NOC*NSF 830.000 euro. Dat blijkt uit een maandag verschenen rapport over de afhandeling van de zogenoemde Tegemoetkomingsregeling, in werking gesteld nadat was gebleken dat er sprake was van ernstige misstanden in de turnsport. 166 betrokken (oud-)gymnasten krijgen ieder 5000 euro voor de emotionele gevolgen die zij hebben ondervonden.