Sanne Wevers bekroont comeback met EK-goud op de balk: ‘Dit voelt wel even heel fijn’

Wevers heeft daarmee voor de tweede keer in haar loopbaan de Europese balktitel gewonnen. Na een sterke oefening kwam Wevers tot 13,800 punten. Daarmee bleef ze de Italiaanse Manila Esposito (13,700) en de Hongaarse Zsofia Kovacs (13,700) voor. Hoewel de nummers twee en drie dezelfde score kregen, pakte Esposito op basis van een hogere uitvoeringsscore het zilver. Wevers won in 2018 voor het eerst Europees goud op balk. In 2021 greep ze zilver.

De 31-jarige Wevers keerde in Antalya terug op het internationale podium en stond zondag voor het eerst sinds haar zilveren plak in 2021 weer in een Europese balkfinale. De olympisch kampioene van Rio 2016 ging er na de Olympische Spelen van 2021 in Tokio een jaar tussenuit, maar hervatte afgelopen oktober de training. In Antalya plaatste Wevers zich met een score van 13,433 punten als derde voor de eindstrijd. Met de Nederlandse ploeg won Wevers eerder deze week het brons in de landenwedstrijd.

Quote Ik wilde weer terug naar waarom ik ooit zoveel genoten heb van het spelletje, zoveel liefde voor de sport heb. Sanne Wevers

,,Dit voelt wel even heel fijn”, zei een opgetogen Wevers. ,,Ik denk dat ik het nog even op me moet laten inwerken, maar natuurlijk betekent het heel veel. Het betekent voor mij echt wel iets van ‘oké, we zijn er weer’. We kunnen weer starten, we gaan weer vooruitkijken.”

,,Ik heb deze titel mezelf echt gegund. Uiteindelijk wilde ik gewoon een andere afsluiting van mijn carrière en een ander gevoel. Ik wilde weer terug naar waarom ik ooit zoveel genoten heb van het spelletje, zoveel liefde voor de sport heb. Dat gevoel ben ik een periode even kwijt geweest. Dat is nu zeker helemaal weer terug.”

‘Bijzonder EK’

Wevers gaf samen met vader Vincent al aan dat ze bezig was aan een bijzonder EK. Zoals gezegd keerden de twee terug op het internationale podium na een zeer roerige periode. In de zomer van 2020 werd het ‘dossier turnmisstanden’ geopend en ook Vincent Wevers kwam onder vuur te liggen door een aantal beschuldigingen. Het duurde vervolgens een paar jaar voordat het Instituut Sportrechtspraak zijn zaak, in eerste en tweede aanleg, had behandeld. Pas vorige maand werd Wevers vrijgesproken, waarna ook hij nu weer voor het eerst actief was op internationaal niveau.

Volledig scherm Sanne Wevers op het podium met het EK-goud. © ANP

Naomi Visser net naast podium

Naomi Visser sloot het EK af met een vierde plaats op het onderdeel vloer. Ze kwam tot een score van 13,466 punten en liep nipt een medaille mis. Het verschil met de nummer drie was slechts één tiende.

Het goud ging naar uiteindelijk de Britse Jessica Gadirova, die in Antalya haar Europese titel verdedigde. De regerend wereldkampioene kwam tot 14,000 punten. Haar landgenote Alice Kinsella greep met 13,666 punten het zilver. De Roemeense Sabrina Maneca-Voinea pakte vlak voor Visser het brons (13,566).

,,Ik had zeker wel wat schoonheidsfoutjes, dus het was niet mijn beste oefening”, zei Visser. ,,Maar het is toch wel mooi om te zien dat ik dan nog zo hoog in de ranking sta. Het scheelde niet veel, maar ik ben alsnog wel tevreden”, zei Visser, die na haar oefening nog lang moest wachten voor ze wist waar ze uiteindelijk zou eindigen.

Volledig scherm Naomi Visser. © ANP

,,Nadat ik mijn score had gezien wist ik wel: ‘dit wordt krap’, dus ik hield er enigszins rekening mee. Toch werd het nog heel spannend tot het laatste moment”, zei Visser.

Visser turnde op vloer haar derde finale in Antalya. Eerder behaalde ze al een zevende plek in de meerkamp en een achtste plek aan brug. Met de Nederlandse ploeg won Visser eerder deze week brons in de landenwedstrijd.