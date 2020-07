Sanne Wevers over beschuldigingen aan adres vader Vincent: ‘Het kwam heel hard binnen’

In een emotioneel interview bij de NOS heeft Sanne Wevers (28) gereageerd op de beschuldigingen aan het adres van haar coach en vader Vincent. Ze kan zich niet vinden in het verhaal van oud-turnster Joy Goedkoop, die zei door Wevers te zijn geslagen en geschopt .

,,Ik kan me niet vinden in het fysieke gedeelte. Verder is het belangrijk dat Vincent zijn verhaal naar buiten brengt. Dat zal veel duidelijkheid geven. Maar dat is niet aan mij”, zegt de olympisch kampioene. ,,Maar het kwam heel hard binnen, ook in het gezin.” Wevers hoopt dat de KNGU gedegen onderzoek laat doen naar ‘de waarheid’.

Ze benadrukt dat binnen de nationale selectie al tien jaar hard wordt gewerkt aan een cultuurverandering. ,,Niet alles is koek en ei, maar de spartaanse verhoudingen tussen coaches en turnsters zijn er niet meer.” Ze roept turnsters met nare ervaringen op zich te laten horen. ,,Meld je. Alleen dan kunnen we zorgen dat we met zijn allen werken aan een beter klimaat. Want de sport kan zo mooi zijn. Als nationale selectie leven we mee met de situatie van de meiden die nu naar buiten komen en hopen dat ze het uiteindelijk een plekje kunnen geven.”

‘Tijd van fysieke en mentale geselingen voorbij’

Wevers vertelt dat haar vader van zijn vakantie onderweg is naar huis. Wevers en haar ploeggenoten van de Nederlandse turnselectie lieten gisteren al in een gezamenlijke verklaring weten dat de tijd van “fysieke en mentale geselingen” wat hun betreft voorbij is. “Bij ons huidige team heerst een gezond topsportklimaat.”

Wevers benadrukt vandaag bij de NOS dat dat ze absoluut niet wil ontkennen wat er is gebeurd in het verleden en wat er nog gaande is in haar sport. ,,Ik kan niet praten over de breedtesport, daar heb ik totaal geen zicht op. Ik weet alleen dat we bij nationale momenten en bij Oranje al tien jaar aan een cultuurverandering werken. Niet alles is koek en ei, nog steeds wordt daaraan gewerkt. Ik heb het vroeger net zo goed meegemaakt, dat waren andere topsporttijden. Het waren Spartaanse verhoudingen tussen coaches en turnsters.”

Sanne Wevers tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016.