Schaerweijde hengelt Pakistaans duo binnen

Matige opening Luiten en Woods in US PGA

16 mei Joost Luiten heeft een matige start gemaakt in zijn eerste major van dit jaar. De Nederlandse golfer noteerde 72 slagen in de eerste ronde van het US PGA Championship in Bethpage, nabij New York. Met die score van twee slagen boven par deelt hij de 67ste plaats in de tussenstand. Veel golfers moeten hun eerste ronde nog afmaken.