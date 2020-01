Schaker Giri speelt ook remise tegen Caruana in Wijk aan Zee

Tata Steel ChessSchaker Anish Giri heeft ook in de tweede ronde van Tata Steel Chess, het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee, remise gespeeld. De Nederlandse grootmeester deelde na 63 zetten het punt met de Amerikaan Fabiano Caruana, de nummer twee van de wereldranglijst.

Giri speelde met de witte stukken en leek licht in het voordeel tegen Caruana, maar het lukte hem niet de Amerikaan een beslissende slag toe te brengen. Beide schakers hadden op het eind naast hun koning alleen nog een toren op het bord en zagen in dat er geen winnaar zou komen.

De Nederlandse nummer 9 van de wereld speelde zaterdag in de eerste ronde ook al remise, toen tegen regerend wereldkampioen Magnus Carlsen. ,,De vorm is goed. In de partijen tegen zowel Carlsen als Caruana heb ik mijn tegenstanders in de problemen gebracht door een goede opening. Dat is uiteraard te danken aan mijn voorbereiding”, zei Giri na afloop van zijn lange zit met Caruana, die zes uur duurde.

Giri gebruikt Tata Steel Chess dit jaar als voorbereiding op het kandidatentoernooi in maart in Jekaterinenburg. De winnaar van dat toernooi mag eind 2020 in een tweekamp met Carlsen om de wereldtitel strijden.