Schaker Van Foreest boekt tweede zege

Ook Anish Giri, die vorig jaar de eindzege maar net misliep, had succes. Hij versloeg Duda. Voor de Nederlandse favoriet was het zijn derde zege. Koploper Ian Nepomniachtchi uit Rusland speelde remise tegen Viswanathan Anand. De Indiër is een van zijn voornaamste uitdagers. Giri staat in de stand nu op gelijke hoogte met Nepomniachtchi.