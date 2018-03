Schippers blijft zonder medaille in Birmingham

Door Pim Bijl Terwijl het publiek nog nasiddert van de meest zinderende zeven seconden van de atletiekdag in de Birmingham Arena en ziet hoe Murielle Ahouré door het dolle heen is na haar zege, vraagt Dafne Schippers zich af of ze een podiumplaats heeft. Als het verdict op het bord duidelijk wordt, daalt bij de 25-jarige Utrechtse het besef in dat ze aan dit toernooi geen medaille overhoudt. Even eerder heeft ze haar borst over de finish gedrukt na een 7,10 seconden durende snelheidsexplosie. Het is in dit sterk bezette veld simpelweg niet goed genoeg om op het podium te komen. Ahouré uit Ivoorkust met haar sensationele 6,97, maar ook Marie-Josée Ta Lou (7.05), Mujinga Kambundji (7.05) en Elaine Thompson (7.08) zijn sneller. ,,Ik ben wel gewoon vijfde van de wereld, hier moet ik tevreden mee zijn'', zei Schippers. ,,Ik heb laten zien dat ik terug kan vechten na een heel slechte wedstrijd'', zo doelde ze op haar matige 'generale' op de Grand Prix in Glasgow, waar ze als vijfde eindigde in 7,22. ,,Mijn piek ligt niet in het indoorseizoen.''

Tussenstap

Vooraf is al duidelijk dat ze hier absoluut niets cadeau zou gaan krijgen. Omdat er dit jaar geen Olympische Spelen of een WK in de buitenlucht worden gehouden, hebben vrijwel al haar concurrentes de 60 meter op het WK indoor in hun programma opgenomen en is de tegenstand moordend. Dat het toernooi door Schippers en haar grootste rivales als een tussenstap wordt beschouwd naar het outdoorseizoen telt allemaal niet meer wanneer de speaker de namen opnoemt en ze daarna hun startpositie innemen.



Twijfels zijn er. Haar generale repetitie afgelopen zondag in Glasgow viel ontzettend tegen. Maar vanochtend meent Schippers kort na haar gewonnen serie in Birmingham dat die slordige race geen graadmeter is. Ze had daar ‘écht haar dag niet’, maar ze voelt zich goed. Geen reden voor zorgen dus. Met 7,09 seconden in de halve finale plaatst ze zich met de vierde tijd voor de eindstrijd.



In haar derde race van de dag slaagt ze er niet in zich te voegen bij de vier wereldindoorkampioenen uit Nederland. Dat blijven voorlopig Nelli Cooman (tweemaal), Elly van Hulst (tweemaal), Nadine Broersen (één keer) en Sifan Hassan (één keer). Doordat haar sprint ook niet voldoende is voor het zilver of brons breekt ze wel met een bijzonder fraaie traditie. Voor het eerst sinds de WK indoor in Sopot in 2014, waar ze een honderdste tekortkwam om de finale te halen, verlaat ze een internationaal toernooi (EK, WK en Olympische Spelen) zonder medaille.



Graag had Schippers willen laten zien dat ze na twee wereldtitels op de 200 meter, toch haar specialisme, ook de beste kon zijn op de 60 meter, de afstand die zo kort is dat elk detail beslissend kan zijn, waar elke mug een olifant blijkt. Maar Schippers liep niet vlekkeloos en de tijd om een rimpeltje in de race te herstellen ontbreekt.



Twee jaar geleden op de WK indoor in Portland zat Schippers er na afloop nog wat beteuterd bij, verslagen door de Amerikaanse Barbara Pierre, die daarna opvallend weinig meer heeft gepresteerd. Nu moet ze het helemaal zonder prijs stellen. Maar wie goed heeft geluisterd naar Schippers en haar coach Rana Reider weet dat de twee niet al te veel conclusies gaan verbinden aan dit toernooi.



Ze zien deze finale als de opmaat naar het in hun ogen belangrijkere outdoorseizoen. Van het roer ineens omgooien zal daarom geen sprake zijn. Ze wist dat het verschil tussen vreugde en sportief verdriet hier flinterdun zou zijn. Het blijft een seizoen waarin Schippers samen met haar coach Rana Reider vooral van plan is de teugels iets te laten vieren. Op een tastbare prijs blijft het in elk geval wachten tot augustus, wanneer de EK outdoor in Berlijn worden gehouden.