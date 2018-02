Schippers kent keurige opener van indoorseizoen, maar faalt in finale

Na 11 zeges op rij verliest New Heroes weer eens

22:17 De ongeslagen reeks van de basketballers van New Heroes is ten einde. Na 11 zeges op rij verloor de ploeg uit Den Bosch zaterdag kansloos in en tegen Leiden. De klassieker eindigde in 79-61. Door de nederlaag verliest New Heroes ook de tweede plek op de ranglijst aan Leiden.