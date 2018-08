Schippers maakt zich op voor haar favoriete afstand

In topvorm steekt ze momenteel niet, zo erkent ze zelf, maar in het verleden liet Dafne Schippers zien: ook al doorloopt ze moeilijkere tijden, de 200 meter is haar terrein. Vanavond loopt de Nederlandse sprintster bij de EK in Berlijn de halve finale op die afstand.

Door Lisette van der Geest

Als er één afstand is waar de kansen van Dafne Schippers (26) het grootst zijn, dan is dat de 200 meter. De regerend wereldkampioene op die afstand komt vandaag in de halve finale in actie. Morgen staat de finale op het programma.

De 200 meter is haar habitat. De afstand waar ze haar befaamde tweede versnelling kan laten zien in het laatste deel. Zij kan door waar concurrenten juist stilvallen, althans, zo ging het vaak. Een paar weken geleden bij de Diamond League in Londen lukte dat even niet. Was ze haar versnelling kwijt. ,,Ik was leeg”, zei ze daarna. ,,Ik liep 170 meter echt goed, ik deed wat ik moest doen. Maar het kan een keer gebeuren dat je leeg bent. Het laten lopen deed ik zeker niet, dat doe je niet op een Diamond League.”

Uitrusten was vervolgens het devies. Herstellen van de zware trainingsbelasting en het drukke wedstrijdprogramma dat ze doorliep. Twee dagen geleden liep Schippers op de 100 meter naar EK-brons in 10,99. De titelverdedigster onttroond, maar haar tijd – haar beste van dit seizoen - is bemoedigend na een voorseizoen dat niet volgens haar eigen verwachting verliep. Ze is beter op belangrijke momenten, weet ze. ,,Ik weet dat ik op toernooien bijzondere dingen kan doen.”

Bij de laatste EK, twee jaar geleden in het Olympische Stadion in Amsterdam, ging de winst op de 200 meter naar Dina Asher-Smith, de winnares op de 100 meter van twee dagen geleden en de grote concurrente van Schippers voor de winst in de finale morgen. Schippers liep twee jaar geleden in Amsterdam alleen de 100 meter.