Schippers pakt NK-titel op 60 meter, 15-jarige Seedo derde

Seedo is ook de snelste junior (atletes onder 18 jaar) van de wereld in dit jaar. Ze liep een kwalificatie voor de EK indoor van begin maart in Glasgow wel mis. Daarvoor had ze een tijd moeten lopen van 7.25. De talentvolle junior is ambitieus; ze wil in 2020 op de Olympische Spelen in Tokio als jongste atlete ooit uitkomen op de 100 meter. Jamile Samuel finishte in de finale als tweede in 7,26, net boven de EK-limiet van 7,25.



Schippers heeft zich gekwalificeerd voor de EK indoor in Glasgow en ze meldde in Apeldoorn dat ze daar zal meedoen. ,,Dat is wel het plan ja, hoewel dit jaar in het teken staat van de WK outdoor. Maar die zijn nog ver weg en het is natuurlijk wel een EK waar ik een prijs kan pakken”, zei ze kort na de finish.



Schippers was verrast door het optreden van Seedo. ,,Ik vind het superleuk voor haar. Ze maakt een enorme progressie, maar ik hoop wel dat ze haar een beetje in bescherming nemen; het is heel belangrijk dat ze heel blijft en plezier houdt”, sprak de diva van de Nederlands sprint.



Zelfs was ze tevreden over de progressie de ze maakt onder coach Bennema, bij wie ze terug is na de breuk met de Amerikaan Rana Reider. ,,We kennen elkaar door en door en dat maakt het een stuk makkelijker. Ik merk echt dat het goede gevoel er weer aan zit te komen.’’