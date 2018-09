Schippers vierde op 100 meter Continental Cup in Tsjechië, Martina vijfde op 200 meter

Bendsney­der tekent bij Nederlands team: 'Geweldig moment'

7 september Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft een contract voor twee jaar getekend bij NTS RW Racing GP, het Drentse team van eigenaar Roelof Waninge en manager Jarno Janssen. Dat houdt in dat de negentienjarige Rotterdammer in die periode opnieuw uitkomt in de Moto2-klasse.