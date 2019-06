Schmidt en Visser pakken meerkamptitels bij NK

Bart Deurloo was lange tijd op de Nederlandse kampioenschappen turnen niet te kloppen als meerkamper. De kampioen van 2018, 2017, 2016, 2014 en 2012 moest dit keer in zijn ‘eigen’ Rotterdam z’n meerdere erkennen in Casimir Schmidt. Bij de vrouwen pakte Naomi Visser voor het eerst in haar loopbaan de meerkamptitel.

Schmidt was al eens allroundkampioen in 2013. Tijdens zijn rondje langs 6 toestellen in een goed gevuld Ahoy turnde hij 84.967 punten bij elkaar, ruim een half punt meer dan de titelverdediger. Tot twee keer toe (op sprong en vloer) stelde de jury de score van Schmidt achteraf bij ten gunste van de turner van Pax Haarlemmermeer. Met topscorers op vloer, sprong en brug legde hij de basis voor de titel. Het brons was voor de pas 18-jarige Jermain Grünberg (Flik-Flak Den Bosch). Slechts vier turners deden voor de NK een volledige meerkamp. De vijfde, de Marokkaan Hamza Hossaini, deed buiten mededinging mee.

Minsk

Naomi Visser griste de gouden medaille weg voor de neus van Lieke Wevers. De tweelingzus van olympisch kampioene is na een periode van lichamelijke en mentale blessures bezig aan een sterke comeback. Voor de meerkamptitel kwam ze 0.3167 punt tekort. Visser bouwde op brug en balk voldoende marge op voor de afsluitende vloeroefening. Daarop werd de turnster van O&O Zwijndrecht slechts zesde, maar de titel kwam niet meer in gevaar. De kersverse meerkampkampioene komt zondag tijdens de toestelfinales niet meer in actie. Ze vertrekt begin volgende week naar Minsk om deel te nemen aan de Europese Spelen.