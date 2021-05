Schoonspringsters Jansen en Van Duijn niet als duo naar Spelen

De schoonspringsters Inge Jansen en Celine van Duijn zijn er zaterdag in Tokio niet in geslaagd zich als duo te kwalificeren voor de Olympische Spelen.

Jansen en Van Duijn, beiden individueel al zeker van deelname komende zomer in Tokio, moesten bij een wereldbekerwedstrijd synchroonspringen vanaf de 3-meterplank in de top 7 eindigen. Dat lukte niet. Met een puntentotaal van 263,40 eindigde het koppel als tiende in de finale. De winst was voor de de Chinese vrouwen Chang Yani en Chen Yiwen: 317,16.

Jansen kwalificeerde zich eerder al individueel op de 3-meterplank. Van Duijn is over een kleine drie maanden in Tokio actief op de 10-metertoren. De wedstrijd in Tokio, die tevens gold als zogenoemd testevent voor de Spelen, was hun eerste in vijftien maanden. Veel vrijheid hadden de sporters vanwege de coronamaatregelen niet. Ze pendelden alleen van hotel naar olympisch zwemstadion en terug, samen met coach Edwin Jongejans.

Aardschok

Tijdens de kwalificaties was in het Tokyo Aquatics Centre een aardschok voelbaar, zoals die in die regio vaker voorkomen. ,,Ik dacht dat ik wat licht in mijn hoofd werd, maar het was mijn stoel die heen en weer ging”, vertelde Jongejans.

De wedstrijden in het schoonspringen en volleybal zijn de eerste testevents met buitenlandse deelname. Zaterdag komen de volleybalteams van Japan en China tegen elkaar uit in de hal waar komende zomer wordt gespeeld. Het is ook een oefening in hoe om te gaan met coronamaatregelen. Een aantal schoonspringers werd zaterdag tijdens de warming-up door de speaker tot te orde geroepen omdat zij te weinig afstand hielden. Sporters uit Australië hadden zich eerder afgemeld uit zorg voor de stijgende coronacijfers in Tokio. De met een jaar uitgestelde Spelen beginnen op 23 juli.