Schulting bevestigt vorm in olympisch seizoen met winst op 1500 meter

Schulting won vorige week bij de opening van het wereldbekerseizoen in Beijing de 1000 meter, de afstand waarop ze in 2018 olympisch goud veroverde. In de Chinese hoofdstad, waar ze later dit seizoen opnieuw voor olympisch goud gaat, viel ze op de 1500 meter. Xandra Velzeboer kwam vandaag in Nagoya als vijfde over de finish.



Sjinkie Knegt eindigde bij de mannen in de finale van de 1500 meter als vijfde. De winst was voor de Italiaan Yuri Confortola, die vroeg in de wedstrijd een grote voorsprong nam en die tot aan de meet vasthield.