Schutte pakt EK-ticket steeple chase

Martina snelt naar zevende titel 100 meter

21:45 Churandy Martina heeft voor de zevende keer in zijn sprintloopbaan het goud veroverd op de 100 meter bij de NK atletiek. De atleet van Curaçao spurtte op een kille en winderige atletiekbaan Maarschalkerweerd in Utrecht naar de titel in 10,43 seconden.