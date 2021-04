Sebastian Coe: ‘Opnieuw uitstellen Spelen ramp voor hele generatie atleten’

Gekwalificeerd Geheime missie van Van Rouwendaal slaagt meteen: ‘Nu kan ik eerder naar het olympisch dorp’

11 april Olympisch kampioen openwaterzwemmen Sharon van Rouwendaal (27) kwam met een bijzonder plan naar het olympische kwalificatietoernooi in Eindhoven. Ze slaagde vrijdagochtend direct in haar geheime missie door zich op de 200 meter rugslag te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio.