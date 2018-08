Seedorf en Kluivert in Kameroen, Ajacied Lang pest Vilhena

SportbytesIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters meemaken én delen op sociale media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Dybala en Ronaldo klaar om te schitteren

Paulo Dybala en Cristiano Ronaldo lijken het al snel goed met elkaar te kunnen vinden. De aanvallers uit Argentinië en Portugal zijn duidelijk klaar voor het nieuwe seizoen. Juventus begint volgende week zaterdag aan de Serie A met een uitwedstrijd bij Chievo Verona.

💪🏼💪🏼✌🏻 🇵🇹🇦🇷 40.1k Likes, 780 Comments - Paulo Dybala (@paulodybala) on Instagram: "💪🏼💪🏼✌🏻 🇵🇹🇦🇷"

Seedorf en Kluivert gepresenteerd in Kameroen

Clarence Seedorf en Patrick Kluivert (beiden 42) kennen elkaar al ruim 28 jaar. Ze speelden samen voor Ajax en Oranje. Nu gaan ze samen aan de slag bij het nationale team van Kameroen, dat volgend jaar de Afrika Cup organiseert.

Patrick Kluivert on Instagram: "Let's do this brother, new challenge 🙏🏾👊🏾 @clarenceseedorf @fecafoot 🇨🇲#lionsindomptables #indomitablelions" 901 Likes, 16 Comments - Patrick Kluivert (@patrickkluivert9) on Instagram: "Let's do this brother, new challenge 🙏🏾👊🏾 @clarenceseedorf @fecafoot 🇨🇲#lionsindomptables..."

Ajacied Lang pest vriend Vilhena

Tonny Vilhena is weinig ellende bespaard gebleven. De geschorste middenvelder van Feyenoord zag zijn ploeggenoten gisteravond met liefst 4-0 verliezen van AS Trencin, de nummer vijf van de Slowaakse competitie vorig seizoen. Hij had ervoor gekozen om de wedstrijd op televisie met Ajacied Noa Lang te bekijken.

Op een filmpje op Snapchat is te horen dat Lang weinig vertrouwen meer heeft in de return van het duel in de voorlaatste voorronde van de Europa League. "Jij gaat geen Europa league spelen brother", concludeert Lang. De spelers leerden elkaar vijf jaar geleden kennen in de jeugd van Feyenoord. Lang koos ervoor om zijn loopbaan te vervolgen bij Ajax.

Jarno Grob on Twitter Noa Lang keek gisteravond samen met Tonny #Vilhena naar hoe Trencin #Feyenoord vernederde. 'Jij gaat geen #Europa #League spelen dit jaar bro'. https://t.co/ZtdAbl0T6g

Tagliafico feliciteert vriendin Caro

Caro Calvagni, de vriendin van Ajax-linksback Nicolás Tagliafico, viert vandaag haar 29ste verjaardag. ,,Van harte gefeliciteerd mijn koningin. Je bent nog steeds mijn kleine meisje. Ik hou zoveel van je. Ik hoop dat al je dromen uitkomen, ik zal er zijn om je te helpen. Ik en Galo (de hond, red.) houden ontzettend veel van je." Als dat geen echte liefde is, dan weten wij het ook niet meer.

Feliz cumpleaños mi reina!! 👸🏼Estás creciendo de a poquito jaja, pero seguís siendo la niña que pase a buscar aquella vez, te amo mucho! Que cumplas todos tus sueños, voy a estar ahí para ayudarte! Te amamos con @galo.frenchie !! Pi? Piiii @carocalvagni 2,127 Likes, 15 Comments - Nicolas Tagliafico (@tagliafico3) on Instagram: "Feliz cumpleaños mi reina!! 👸🏼Estás creciendo de a poquito jaja, pero seguís siendo la niña que..."

Oranje-handbalsters genieten van vakantie

Het nieuwe handbalseizoen gaat bijna weer van start, maar voordat het zover is genieten Oranje-international Charris Rozemalen (SG BBM Bietigheim) en Jessy Kramer (Toulon Handbal) nog even van vakantie in Le Lavandou aan de Franse zuidkust.

Sunny days in France☀️💛🌅 #lelavandou 657 Likes, 10 Comments - Charris Rozemalen (@charrisrozemalen_) on Instagram: "Sunny days in France☀️💛🌅 #lelavandou"

Bouchard in het Ritz-Carlton Hotel

De Canadese tennisster Eugenie Bouchard (24) doet momenteel in eigen land mee aan de Rogers Cup. Bouchard verblijft daarvoor in het chique Ritz-Carlton Hotel in Montreal.

Which floor, sir? 50.7k Likes, 432 Comments - Genie Bouchard (@geniebouchard) on Instagram: "Which floor, sir?"

