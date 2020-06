Seizoen NBA zal met 22 teams worden afgerond in Disney World

Het format om met 22 van de 30 teams de competitie te herstarten is volgens bronnen van ESPN en The Athletic goedgekeurd in een stemming met 29 stemmen voor en een tegen. ,,De goedkeuring voor het plan door de raad is een noodzakelijke stap naar het hervatten van het NBA-seizoen”, zei NBA-commissaris Adam Silver.



,,We weten ook dat terwijl we ons voorbereiden om de competitie te hervatten onze maatschappij van het bijkomen is van de recente tragedies met racistische geweld en onrecht en dat we nauw met de teams samenwerken om onze invloed op deze onderwerpen uit te oefenen.