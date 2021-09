Sensatie in Londen: Anthony Joshua raakt alle titels kwijt aan Oleksandr Usyk

Voor Joshua (31) waren de omstandigheden bijna ideaal: een thuisgevecht tegen een man die pas aan zijn derde gevecht ooit als zwaargewicht begon. Maar Usyk past zich heel snel aan, zo bleek. De Oekraïner was in de persmomenten de meer charismatische van de twee en ging in het hol van de leeuw overtuigend van start.



In de slotrondes werd het overwicht van de 34-jarige Usyk steeds zichtbaarder. Joshua moest zich beperken tot verdedigen en kon daarbij niet voorkomen dat de Oekraïner met enkele stoten fraai doorkwam.



Toen de bel van de twaalfde ronde ging, wisten beide boksers dan ook hoe laat het was. Het jurybesluit enkele minuten later bevestigde deze vermoedens: Usyk werd unaniem als winnaar aangewezen en neemt zo alle titels af van Joshua.