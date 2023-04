Sensationeel: Sifan Hassan stunt met zege bij debuut in marathon Londen na schitterende inhaalrace

Wat een sensatie! Bij haar debuut in de marathon in Londen heeft Sifan Hassan voor een stunt gezorgd. Na een schitterende inhaalrace vanaf kilometer 22, waarbij ze zelfs even stopte en haar linkerdijbeen rekte, won ze. In de laatste meters schudde ze de laatste twee concurrenten af met een fenomenale eindsprint. Ze liet na 42 kilometer en 195 meter 2.18.343 klokken.

Hassan verbeterde met de tijd het Nederlands record van 2.22.51 dat Nienke Brinkman vorig jaar in de marathon van Rotterdam op haar naam zette. Ook voldeed ze aan de limiet voor deelname aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

,,Dit is echt niet te geloven", zei Hassan in een eerste reactie voor de camera van de BBC. ,,Ik had nooit verwacht vandaag te finishen, maar dan loop ik hem uit en win ook nog. Echt, wat gaaf. Ik ben gedragen door het publiek, elke kilometer. Ik ben daar iedereen in Londen voor altijd dankbaar voor.”

Hassan liep een opmerkelijke race, want na een uur leek haar wedstrijd ten einde. Ze begon opzichtig te kneden in haar linkerbovenbeen en stopte twee keer om even te rekken. Iedereen verwachtte dat ze zou uitstappen, maar de Nederlandse troef verbeet de pijn en liep door. Ze hervond haar ritme, maar was wel de aansluiting met de kopgroep kwijt. Ze bungelde een kilometer of tien ongeveer 150 meter achter de leiders. ,,Ik voelde na twintig kilometer een beetje vermoeid, voelde mijn benen. Door te strekken, kregen ze even rust.”

Ook al trok ze af en toe een grimas, Hassan zette op karakter door en liep over de natte straten geleidelijk het gat naar de voorste lopers dicht. Onderweg haalde ze onder anderen Genzebe Dibaba en Judith Korir in. Na 30 kilometer keek ze olympisch kampioene Peres Jepchirchir, Sheila Chepkirui, Yalemzerf Yehualaw en Alemu Megertu in de rug. De vier vooraan versnelden toen ze in de gaten kregen dat Hassan op komst was, maar de geboren Ethiopische versaagde niet en na 35 kilometer sloot ze weer aan bij de kopgroep.

Hassan bereidde zich de afgelopen maanden op 2700 meter hoogte in Ethiopië voor op de marathon. Daar maakte ze meestal in haar eentje de vele trainingskilometers, ook gedurende de ramadan. Voor haar als moslima betekende het dat ze overdag niet mocht eten en drinken. Ze gaf voor de wedstrijd aan dat ze geen ervaring had met drinken tijdens het hardlopen, hetgeen wel noodzakelijk is om de vocht- en energiehuishouding zo lang mogelijk op peil te houden.

Tijdens de race was echter te zien dat Hassan geregeld een bidon aan haar mond zette en de drankflessen zelfs aanbood aan haar concurrenten. In de slotfase speelde haar gebrek aan ervaring haar parten. Ze liep aan de verkeerde kant van de weg en moest capriolen uithalen om haar bidon te grijpen. ,,Ik loop voor het eerst, ik weet gewoon niet waar precies de drankposten zijn. Tot ik vlak voor de finish er ineens rechts zag staan...”

Op twee kilometer voor de finish versnelde Megertu, maar de onverwoestbare Hassan kon gewoon volgen, evenals Jepchirchir. In de laatste honderden meters zette de Nederlandse aan en profiteerde ze van haar surplus aan snelheid. Met 3 seconden voorsprong op Megertu passeerde ze als eerste de finish op The Mall. Jepchirchir werd derde en gaf 4 tellen toe.

Plat ook op podium in marathon Londen bij rolstoelatleten Jetze Plat eindigde als tweede bij de rolstoelatleten. De 31-jarige meervoudig wereld- en paralympisch kampioen in het handbiken en paratriatlon noteerde een officieuze tijd van 1.28.44. Hij kwam 5 minuten na de Zwitserse winnaar Marcel Hug over de finish op The Mall. Het is de tweede podiumplek voor Plat binnen een week. Afgelopen maandag werd hij derde in de marathon van Boston. Ook toen was Hug de snelste.

Kiptum loopt tweede tijd ooit op marathon

Kelvin Kiptum won bij de mannen, in een prachtige tijd. De Keniaan liet na anderhalf uur lopen zijn concurrenten uit de kopgroep achter zich. Hij kwam alleen over de finish op The Mall (2.01.26). Kiptum liep in een regenachtige hoofdstad van Engeland, de tweede tijd ooit op de marathon. Alleen zijn landgenoot Eliud Kipchoge was vorig jaar sneller in Berlijn (2.01.09). Geoffrey Kamworor, eveneens geboren in Kenia, eindigde als tweede. De derde plaats was voor de Ethiopiër Tamirat Tola.

Veel aandacht in Londen ging uit naar Mo Farah, die furore maakte als baanatleet. De 40-jarige Brit eindigde als negende in hoogstwaarschijnlijk zijn laatste marathon. Hij won op de Spelen van Londen 2012 en Rio 2016 goud op zowel de 5000 als de 10.000 meter. Ook veroverde hij drie wereldtitels op de 5000 én 10.000 meter.

Farah moest vorig jaar afzeggen voor de marathon van Londen vanwege een heupblessure. De laatste keer dat hij een marathon liep, was in 2019 in Londen. Hij eindigde toen als vijfde. In 2018 won hij de marathon van Chicago in een persoonlijk record van 2.05.11.

