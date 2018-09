Sensationeel wereldrecord Kipchoge op marathon

Het vorige wereldrecord stond op naam van Kipchoges landgenoot Dennis Kimetto. Die tijd (2:02.57) werd in 2014 gelopen, eveneens in Berlijn.



Kipchoge zag dit voorjaar een serieuze poging nog mislukken. Hij won weliswaar de marathon van Londen, maar leverde in de slotfase van de wedstrijd te veel in op het recordschema en finishte in 2.04.17. De olympisch kampioen had tot zondag zijn persoonlijk record op 2.03.05 staan. Die tijd noteerde hij in 2016 in Londen.