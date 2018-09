Serena en LeBron steunen Kaepernick en Nike

Lisanne De Witte derde op 400 meter, zusje Laura zesde

4 september Lisanne de Witte is bij een internationale atletiekwedstrijd in Zagreb als derde geëindigd op de 400 meter. De Nederlandse had voor haar race 52,30 seconden nodig. De winst ging naar Salwa Eid Naser uit Nigeria in 50,54. Stephanie McPherson uit Jamaica eindigde als tweede: 51,20.